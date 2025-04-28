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كشف المكتب الإعلامي الحكومي عن إحصائيات صادمة حول جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين في قطاع غزة، منذ بداية الهجوم على القطاع. وأكد المكتب أن الاحتلال يواصل تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد هائلة من الفلسطينيين.

أرقام مروعة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال قتل 90 شهيداً يومياً من المدنيين الذين وصلوا إلى المستشفيات في غزة، منذ بدء العدوان. وأوضح أن من بين الشهداء، 32 طفلاً و22 امرأة، في إحصائيات تفضح استهداف المدنيين بشكل عشوائي.

كما كشف المكتب عن تعرض 20 فلسطينياً للإخفاء القسري يومياً، بالإضافة إلى إصابة 207 فلسطينيين يومياً جراء القصف المستمر على مختلف المناطق.

وأفاد المكتب أن الاحتلال ارتكب جريمة إبادة عائلات كاملة، حيث أباد 4 عائلات فلسطينية يومياً، وقتل جميع أفرادها، بينما كانت هناك 9 عائلات تٌباد يومياً، لا يتبقى منها إلا فرد واحد فقط.

وأشار البيان إلى أن هذه الإحصائيات تمثل جزءاً من سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات.

المكتب الإعلامي الحكومي دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه المجازر، ووقف العدوان فوراً، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم